الدمام 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة محمد الشهري.ونوه سموه بالدور المهم للهيئة في تحقيق مفاهيم الحفاظ على البيئة، ومراقبة الأحوال الجوية، والتنسيق مع مختلف الجهات للقيام بدورها للتعامل مع حالات التلوث البيئي، والتعامل مع التقلبات الجوية .وأكد سموه ضرورة مواكبة أفضل الممارسات في حماية البيئة، والتعامل مع حالة الطقس، وزيادة التغطية الجغرافية لخدمات الهيئة، تمهيداً لتحول اختصاصاتها إلى المراكز الوطنية المستحدثة، وهي المركز الوطني للأرصاد ، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مشيراً لأهمية العمل على تحقيق التطلعات المأمولة منهم.من جهته بين الشهري، أن المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سيحلان محل الهيئة في ممارسة الاختصاصات والمهام التي تقوم بها الهيئة، وذلك ضمن التحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030.// انتهى //16:52ت م0153