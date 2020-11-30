الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسعقدت الأمانة العامة المساعدة للشؤون الأمنية لمجلس التعاون , أمس واليوم , الاجتماع العشرين ( الثالث لعام 2020م ) لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية ، - عبر تقنية الاتصال المرئي- ، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ( دولة الرئاسة ) للدورة الحالية، ومشاركة أعضاء الهيئة ممثلي الدول الأعضاء.وناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وعدد من الموضوعات التي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين دول الأعضاء .// انتهى //16:59ت م0155