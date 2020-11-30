الدمام 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق، وأعضاء مجلس الإدارة.ونوه سموه بما يشهده القطاع الرياضي من تطور في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، مبيناً أهمية العمل المؤسسي، والحرص على الالتزام بمعايير الحوكمة، والتطوير المستمر للألعاب المختلفة، والمساهمة في برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، وتحويل النادي إلى حاضنة شبابية محفزة لطاقات أبناء الأحساء، متمنياً سموه لنادي الفتح ومنسوبيه التوفيق.وأكد رئيس المهندس العفالق من جهته أن متابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وإشادتهما دافع لإدارة النادي من أجل بذل مزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.// انتهى //17:01ت م0156