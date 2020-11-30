الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 30 نونبر 2020 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمـد المالك، اليوم في الرباط، بالمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب سيلفيا لوبيز إيكرا، حيث بحثا آفاق التعاون بين المنظمتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وبحث الجانبان أيضًا مجالات جديدة للتعاون، وفي مقدمتها جودة التعليم، ودعم الابتكار، وتمكين الشباب، ودمج المرأة في الاقتصاد، خصوصا الاقتصادات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي.واستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء، أهم ملامح رؤية وإستراتيجية عمل الإيسيسكو، التي تتبنى الانفتاح على المنظمات الدولية، والتعاون وعقد الشراكات معها لفائدة الدول الأعضاء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعميق روح التعايش السلمي القائم على الحوار والتنوع الحضاري الثقافي.وأشار إلى أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة، التي أطلقتها ونفذتها المنظمة لدعم دولها الأعضاء في مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأهم المؤتمرات والمنتديات الدولية التي عقدتها، والمراكز التي أنشأتها، وكذا التدريبات التي أجرتها لفائدة عدد من الشباب الجامعي.من جانبها أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب بما تقوم به الإيسيسكو من عمل متميز في مجالات اختصاصها، مؤكدة حرصها على تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.// انتهى //17:12ت م0157