القاهرة 15 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مع استمرار عمليات تسوية المراكز المالية للمستثمرين، خاصة صناديق الاستثمار قبيل نهاية شهر نوفمبر الجاري.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 636.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملاته اليوم على تراجع نسبته 0.6% ليصل إلى 10943.35 نقطة، في حين أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" التعاملات على مكاسب محدودة نسبتها 0.25% مسجلا 2040.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ربحا هامشيا بلغت نسبته 0.1% لينهى جلسة اليوم عند مستوى 2983.83 نقطة.// انتهى //17:15ت م0159