الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستقيم القوات الخاصة للأمن البيئي، معرضاً توعوياً خاصاً ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي إلى 12 ديسمبر المقبل بملهم شمال الرياض.ويهدف المعرض إلى توعية المشاركين وزوار المهرجان بمهام القوات والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.وتتمثل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في المراقبة الأمنية وضبط وتحرير المخالفات البيئية والقبض والاستيقاف والتحري والدعم الأمني البيئي وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والمشاركة في حالات الطواري البيئية والمشاركة في التوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.ويكشف المعرض أهمية حصول الصقارين والهواة على تصاريح صيد، كما يشرح مخالفات الصيد مثل الصيد داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات، والصيد قرب المنشآت العسكرية والمناطق الصناعية وصيد الحيوانات المحظور صيدها، واستخدام الأسلحة والوسائل المحظورة التي تؤدي لاصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة، ويحظر الصيد ليلاً من بداية غروب الشمس وحتى قبل الشروق، كما يوضح المعرض العقوبات المترتبة على المخالفات حيث تتراوح عقوبة مخالفة الصيد بين (ألف ريال إلى 50 ألف ريال)، وكذلك مخالفة رمي المخلفات، فيما تتراوح مخالفة إشعال النار في المراعي والغابات والمنتزهات بين (500 ريال إلى 50 ألف ريال)، ومخالفة قطع الأشجار بين (ألفين ريال إلى 50 ألف ريال).يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية وتمتلك آليات متعددة وتعمل وفق أحدث النظم في الرصد والمتابعة، وحققت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية.// انتهى//17:16ت م0160