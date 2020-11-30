جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسدعا المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لطب الأسرة، إلى تعزيز الصحة داخل منشآت العمل باستحداث إدارة جديدة تسمى إدارة العافية، يشرف عليها طبيب الأسرة , يقدم برامج التغذية المتوازنة الصحية ، ونصائح لتخفيف الوزن، الاقلاع عن التدخين ، علاج القلق والاحتراف الوظيفي ، تعزيز المشي أثناء العمل.وكان المؤتمر قد أختتم أعماله أمس بعد الانتهاء من برنامجه العلمي المخصص لليوم الأخير , الذي افتتحه وترأس أولى وثاني جلساته إستشاري طب الأسرة , رئيس المؤتمر , الأستاذ الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير , تضمنت الجلسة ثلاث محاضرات , الأولى عن " الارتجاع وعسر الهضم " والثانية عن " نهج اضطرابات الركبة في الرعاية الأولية " بينما المحاضرة الثالثة ناقشت " إختبارات الروماتيزم ما يجب أن يعرفه طبيب الأسرة ".وترأس الجلسة الثالثة والأخيرة إستشاري طب الأسرة ، نائب رئيس المؤتمر، الدكتور بدر بن حمد, متضمنة مواضيع " البواسير والشق الشرجي ، التشخيص والإدارة ، إضطرابات النوم في الرعاية الأولية ، آخر المستجدات حول تنظيم الأمن والأتمتة والاستجابة ، أنماط مقاومة مضادات الميكروبات في المملكة.//انتهى//17:25ت م0164