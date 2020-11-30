نيامي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل الرئيس النيجري إيسوفو محمدو في العاصمة نيامي اليوم، وزير خارجية السودان عمر قمر الدين .وفي تصريح عقب اللقاء، أفاد الوزير السوداني أنه بحث مع الرئيس النيجري العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الثقافي والأمن في المنطقتين والصناعة والتجارة الحرة في أفريقيا.وأشار إلى أنه نقل التعازي إلى الرئيس يوسفو محمدو والشعب النيجيري نيابة عن رئيس السودان ، عقب وفاة الرئيس الأسبق تانجي مامادو.// انتهى //17:58ت م0167