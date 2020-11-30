الخرطوم 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساستقبل الرئيس النيجري محمدو يوسفو بمكتبه بالقصر الرئاسى اليوم، وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل الذي يزور النيجر حاليا.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل ترقية وتطوير العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين لاسيما في مجالات الأمن، والزراعة، والرعي والثروة الحيوانية، والسياحة والطاقة والهجرة ، كما أبدى الرئيس النيجري تجاوبا مع مقترح الوزير بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي للنيجر في السودان لمستوى سفير.// انتهى //18:04ت م0169