الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسناقشت رابطة الدوري السعودي للمحترفين سبل الشراكة والتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في المجالات الرياضية والاجتماعية والتسويقية المتعلقة بكرة القدم، وخاصة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.واستعرض وفد الرابطة الذي رأسه رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز العفالق خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر الهيئة، اليوم , بحضور رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، سبل تفعيل الشراكة مع القطاعات التنموية، إضافة إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة، والتعاون مع غرفة المنطقة الشرقية ومجلس شباب المنطقة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للدخول في مجالات الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة والمميزة التي حققتها مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تسويقياً وجماهيرياً.ويأتي الاجتماع على هامش زيارة وفد من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، في خطوة تحرص من خلالها الرابطة على الاستفادة من الإمكانات والخبرات الرياضية، والتجارب الناجحة التي شهدتها المنطقة في مجال الاستثمار الرياضي، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار رياضياً خاصة مع وجود أربعة أندية من المنطقة الشرقية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وثمانية أندية في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.// انتهى //18:58ت م0176