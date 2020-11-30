الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأكملت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالاتحاد العربي لكرة القدم جميع الترتيبات الخاصة باستئناف منافسات البطولة في مرحلة دور نصف النهائي، في الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية والإعلامية والحكام، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب حاجة فيروس كورونا (كوفيد –19 ).وستكون وجهة أولى مباريات البطولة في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن مساء بعد غدٍ الأربعاء مباراة ذهاب دور نصف النهائي بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديان، وذلك على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، على أن يلتقيا مجدداً في الرابع من يناير القادم في مباراة الإياب بمدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.استهل فريق الشباب مشواره في منافسات البطولة، بمواجهة نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ 32، وحقق فوزاً خارج ملعبه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه في مباراة الإياب على أرضه في مدينة الرياض بثنائية دون رد.وفي دور الـ 16، تغلب على فريق شباب الأردن الأردني، بهدف دون رد في مواجهة الذهاب على ملعبه، قبل أن يتعادل (1 – 1) في مباراة الإياب في العاصمة الأردنية عمان.وفي دور ربع النهائي، أسفرت القرعة عن لقاء يجمع بين فريق الشباب ونظيره فريق الشرطة العراقي، ليحقق الأول فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب بنتيجة 6 – 0 على أرضه في مدينة الرياض، قبل أن يكرر تفوقه خارج ملعبه في لقاء الرد بهدف دون مقابل، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.وإجمالاً، خاض فريق الشباب 6 مباريات نحو الدور نصف النهائي، حقق الفوز في 5 منها وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدفاً واستقبل مرماهم هدفان فقط.وفِي المقابل كانت ضربة البداية لفريق الاتحاد أمام نظيره فريق العهد اللبناني، إذ حقق الفوز ذهاباً بثلاثية دون رد في مدينة جدة، قبل أن يتعادل الفريقان إياباً بدون أهداف في مدينة بيروت، وفي دور ثمن النهائي، فاز الاتحاد خارج ملعبه ذهاباً بـ 2 - 1، وكرر تفوقه على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب بثنائية نظيفة.ورغم التعثر في مباراة ذهاب دور ربع النهائي على ملعبه أمام فريق أولمبيك آسفي المغربي والتعادل بـ 1 - 1، إلا أن فريق الاتحاد اقتنص بطاقة العبور إلى مربع الذهب، بفضل انتصار خارج الديار بهدف دون رد.وبشكل عام، خاض فريق الاتحاد 6 مباريات في طريقه نحو دور نصف النهائي، انتصر في 4 منها وتعادل مرتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل مرماهم هدفين فقط.// انتهى //18:59ت م0177