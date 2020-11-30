اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.68%
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.68%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 600.48 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117 ألفا و173 سهما، بقيمة 718 ألفا و653 دولارا، نفّذت من خلال 31 صفقة.
وتراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و135 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و176 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:06ت م
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