بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.68%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 600.48 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117 ألفا و173 سهما، بقيمة 718 ألفا و653 دولارا، نفّذت من خلال 31 صفقة.وتراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و135 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و176 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:06ت م0179