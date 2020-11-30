طرابلس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي اليوم أوجه الدعم الأمني وحلحلة المشكلات القائمة بمعبر رأس إجدير البري، بما يضَمن تسهيل إجراءات وحركة عبور المواطنين.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين ليبيا وتونس والتأكيد على الترابط بين الدولتين والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي.وأعرب السفير التونسي عن سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة (5 + 5) العسكرية بما يعزز الاستقرار الأمني.من جهته، أثنى وزير الداخلية المفوض على الدور التي تقوم به تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.// انتهى //19:06ت م0180