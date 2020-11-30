طرابلس 15ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر020 2 واسكشفت منظمة الصحة العالمية عن حاجة شخص من كل سبعة ليبيين إلى رعاية صحية نفسية وعقلية، نتيجة الأزمات السياسية والأمنية المتواصلة التي عززها ظهور وباء «كوفيد-19».وأفادت المنظمة اليوم، في آخر تحديث لها للحالة الوبائية في ليبيا في الفترة ما بين 12 و26 نوفمبر الجاري بأن الإصابات بوباء «كورونا» تعد الأعلى في منطقة شمال أفريقيا مع تسجيل 161 حالة وفاة لكل مليون نسمة، فيما كانت خلال الأسبوعين الماضيين هناك زيادة بنسبة 13% في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 مقارنة بالأسبوعين اللذين غطاهما تحديث الحالة.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير زادت الوفيات الجديدة بنسبة 16% ليصل العدد إلى 1125 حالة، وتؤكد منظمة الصحة العالمية تأثير الأزمة السياسية والأمنية المستمرة في ليبيا وظهور وباء «كورونا»، على الصحة العقلية ومستويات معيشة الليبيين والمهاجرين واللاجئين، بينما يتعرضون لمخاطر كبيرة.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حالات الصحة العقلية تزيد على الضعف عندما يتأثر السكان بالنزاع، إذ من المحتمل أن يحتاج واحد من كل سبعة ليبيين -ما يقرب من مليون شخص- إلى رعاية صحية عقلية لحالات مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.// انتهى //19:09ت م0181