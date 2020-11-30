واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم، تسمية مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة في إدارته، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين، التي رشحها لمنصب وزير الخزانة ، وأديوالي أدييمو، نائباً لها.وكشف بايدن عن أسماء أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليهم التخفيف من الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا للاقتصاد الأمريكي.ورشّح الرئيس المنتخب، نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.// انتهى //19:24ت م0183