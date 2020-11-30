طرابلس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسوجّه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج اليوم، خطابا إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة، من أجل عقد اجتماع تقابلي عاجل صباح غد الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء في طرابلس.وأشار السراج في خطابه إلى أن هذه الدعوة تأتي إيماءً للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي، ومن باب المسؤولية القانونية والتاريخية، موضحاً أن الاجتماع سيناقش التداعيات والآثار المترتبة عل عملية تجميد الإيرادات النفطية، واقتراح الحلول الناجعة لهذه الأزمة بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحرب والمزيد من التشظي والانفصال.// انتهى //19:24ت م0184