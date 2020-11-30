الخرطوم 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفيا اليوم، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وجرى خلال الاتصال بحث الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع القادمة، وما تشهده جمهورية إثيوبيا من أحداث وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.وعبر وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال عن تقدير بلاده لاستضافة السودان اللاجئين الإثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.// انتهى //19:24ت م0185