عمّان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي يزور الأردن حاليا.واستعرض الوزيران خلال اللقاء، التطورات الإقليمية وسبل التعامل بما يسهم في حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور حول آليات تفعيل التعاون تجاه التطورات الإقليمية.// انتهى //19:25ت م0186