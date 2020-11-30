الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسكشف المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة الدكتور خالد التركي عن مشاركة 960 متنافساً على جوائز المهرجان، الذي سينطلق غداً الثلاثاء ويستمر حتى 14 من يناير المقبل.وقال التركي خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد اليوم الإثنين في مقر المهرجان : " ينطلق المهرجان بعد التحديثات التي شهدتها النسخة الحالية يتصدرها، إسقاط الوسم أو الحلف من الشروط الرئيسية في جميع الفئات باستثناء كأس النادي، وقد أضفت الشريحة الإلكترونية صفةً قانونية على ملكية الإبل".وأضاف: "دخول فئة (الفحل وإنتاجه) وفئة (المفاريد) من لون المجاهيم، قد تمت بشكل سلسل ومرن خلال اليومين الماضين دون أن ترصد أي حالات أو مخالفات تذكر، باستثناء الاستبعادات من لجان التنظيم بسبب السن أو اللون والتي سيتم الإعلان عنها بشكل دوري عبر حساب النادي".وأشار إلى أن هذه النسخة حظيت بمشاركة دولية من "روسيا وفرنسا" ومشاركة خليجية، بالإضافة إلى المشاركين المحليين في جميع الفئات، ولايزال التسجيل متاحا في بقية المنافسات إلى ما قبل التحكيم بثلاثة أيام.كما تطرق التركي إلى التحديث الجديد في هذه النسخة وهي فئة (المفاريد) التي قفزت أسعارها منذ إعلان النادي عن مشاركتها. مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الأهداف المرسومة؛ لتحقيق الفائدة الاقتصادية لجميع الملاك من مشاركين وغيرهم " .وأبان أن نتائج الفرديات ستكون مباشرة ولحظية أمام الملاك والجماهير عبر منصات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي".وشدد المتحدث الرسمي على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية "وقاية" لجميع المشاركين ومنسوبي المهرجان، واستخدام تطبيق "تباعد" خلال التواجد في المهرجان، وعدم التجمع بأكثر من 50 شخصا، بالإضافة لالتزام المشاركين بالأنظمة والقوانين الموضوعة لتجنب وقوع أي عقوبات، لافتاً النظر إلى أن حقوق الاعتراض مكفولة لجميع المشاركين عبر القنوات الرسمية.// انتهى //19:28ت م0187