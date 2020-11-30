مقديشو 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسشن عدد من المقاتلين التابعين لـ "حركة الشباب" الإرهابية هجومًا على منطقة بعادوين في إقليم مدغ وسط الصومال.وذكرت تقارير إعلامية صومالية اليوم، أن المهاجمين استهلوا هجومهم بتفجيرات أعقبها قتال عنيف بينهم وبين قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وأضافت المصادر أن المهاجمين تمكنوا من اقتحام المنطقة وقطعوا عنها الاتصالات.// انتهى //19:29ت م0188