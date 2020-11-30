بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.//انتهى//19:43ت م0190