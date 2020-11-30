عام / أمطار على منطقة القصيم
الاثنين 1442/4/15 هـ الموافق 2020/11/30 م واس
بريدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم اليوم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
//انتهى//
19:43ت م
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