إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسوقع الجيش الباكستاني على مذكرة تفاهم مع الجيش الصيني لتعزيز التعاون الدفاعي بين الطرفين.وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم على هامش مباحثات عسكرية انعقدت بين وفدي البلدين برئاسة وزير الدفاع الصيني وي فينغ الذي يزور باكستان حالياً، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، وذلك بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن المباحثات ركزت على بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي، والتعاون الدفاعي بين باكستان والصين.// انتهى //21:14ت م0203