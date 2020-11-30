القاهرة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسنفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق بحر إيجة شمال البحر المتوسط، يهدف إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية واليونانية.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن وحدات القوات البحرية المصرية واليونانية نفذت عدداً من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني.// انتهى //21:17ت م0206