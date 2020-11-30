الجزائر 15 ربيع الاخر 1442 ه الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم، تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي في 34 محافظة من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحاً لمدة 15 يوماً.وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد أنه تطبيقاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبدالـمجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والهيئة الصحية، تقرر تمديد العمل بإجراء حظر التجوال في 34 محافظة لمنع تفشي العدوى بالفيروس، مشيرةً إلى أن تدابير الحجر ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأربعاء ولمدة خمسة عشر يوماً.// انتهى //21:24ت م0210