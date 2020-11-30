تونس 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأجرى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي اليوم، عبر آلية التواصل عن بعد، محادثات مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار.وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد التونسية، أن الطرفين تطرقا إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفرص زيادة تعزيزه في المدة القادمة.وجدد الدكتور بندر حجار - وفق البيان - التزام البنك بمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس المالي منه والفني، واستعداد مؤسسته للتفاعل إيجابياً مع الطلبات والمقترحات الكفيلة بالتسريع في تفعيل البرامج والمشاريع التي انطلق التفاوض بشأنها.وبين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، أن البنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته كافة يعد أحد أبرز شركاء تونس في التنمية وذلك لإسهاماته القيمة في تمويل عدد من المشاريع ذات البعد التنموي خاصة في القطاع الزراعي وقطاع الكهرباء والغاز وتعبئة الموارد المائية والصحة وغيرها من القطاعات المهمّة فضلاً عن الدعم الفني وتمويل التجارة الخارجية.// انتهى //21:48ت م0213