واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية أوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وناقش الجانبان خلال الاتصال، التقدم المحرز في إصلاحات حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، وسبل إتاحة الفرص للمصدرين والمستثمرين الأمريكيين للاستثمار في أوزبكستان.// انتهى //22:03ت م0216