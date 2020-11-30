واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 152,608 إصابات مؤكدة و 885 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,295,605 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 266,051 حالة وفاة.// انتهى //22:04ت م0217