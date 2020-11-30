الجزائر 15 ربيع الآخر 1442 ه الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الدموي ضد مزارعين عزل في محافظة بورنو شمال شرقي نيجيريا الذي خلف العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الجزائر تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية.وأكدت - وفق البيان - التزامها بمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية.// انتهى //23:08ت م0228