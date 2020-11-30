واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 286 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 10.86 مليون برميل يومياً، تزامناً مع ارتفاع الإنتاج في نورث داكوتا والمنطقة البحرية الأمريكية في خليج المكسيك، فيما تراجع إنتاج الخام في تكساس في ذات الشهر.وقالت الإدارة: إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت إلى 3.238 مليون برميل يومياً في سبتمبر من 3.298 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له.وأوضحت أن إجمالي صادرات المنتجات النفطية المكررة انخفض إلى 2.723 مليون برميل يومياً من 2.821 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس.وأشارت بيانات الإدارة إلى أن إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة في سبتمبر تراجع بنسبة 9.5 في المئة، أو 1.9 مليون برميل يومياً عن مستواه قبل عام إلى 18.307 مليون برميل يومياً.// انتهى //23:11ت م0231