ينبع 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسحصل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بينبع, على شهادة المجلس الصحي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الثالثة على التوالي كمنشأة صحية تعمل وفقاً للأنظمة والمعايير الوطنية والدولية بنسبة 94%، مع تحقيق نسبة 96 % لمتطلبات المعاير الوطنية للسلامة.ويأتي هذا الاعتماد تتويجا لجهود حثيثة من فرق العمل ببرنامج الخدمات الصحية بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية وبتوجيه ومتابعة من المسؤولين في الهيئة الملكية للتأكد من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع توجهات الخطة الإستراتيجية للهيئة الملكية التي تهدف إلى توفير خدمات تجعلها ضمن المدن المتميزة في توفير بيئة العمل وجذب الاستثمارات.يذكر أن برنامج الخدمات الصحية بينبع يحقق هذا الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي في دلالة واضحة على الالتزام بالتميز في رعاية وسلامة المرضى وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية.//انتهى //23:19ت م0234