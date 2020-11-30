صامطة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واساجتمع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعله في مكتبه بالمحافظة اليوم، برئيس المجلس البلدي أحمد محمد نجمي.وجرى خلال الاجتماع بحث جهود المجلس ومتابعه سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .وأشاد المحافظ بأعمال المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في تنفيذ نسبة كبيرة من قرارته، مثنياَ في الوقت نفسه على انسجام المجلس مع البلدية مما يعكس نضج التجربة ونجاحها، وذلك لتنوع الخبرة العملية والعلمية لأعضائه ومتابعتهم للقرارات، بالإضافة لوعي المواطن بدور المجلس .من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي، شكره لمحافظ صامطة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به للرقي بمستوى المحافظة في شتى المجالات .// انتهى //23:19ت م0235