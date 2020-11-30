عمّان 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.وأكد الناطق باسم وزارة الخارحية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض الأردن للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة المستهدفة تغيير هويتها العربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).// انتهى //23:35ت م0237