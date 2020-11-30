أبوظبي 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 18 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم، وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر الذي يزور أبوظبي حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:36ت م0238