سكاكا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسكرم وكيل إمارة منطقة الجوف رئيس لجنة الرياضة المجتمعية حسين بن محمد آل سلطان، فريق دراجتي الجوف بمناسبة فوز الفريق ببطولة الشمال للدراجات الهوائية، التي أقيمت في مدينة عرعر.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف أمين عام اللجنة مريح بن مصلح المريح وفريق دراجتي.وقدم آل سلطان التهنئة للفريق، مشيداً بدورهم الملموس في رفع ثقافة الممارسة الرياضية لدى أفراد المجتمع بمختلف الشرائح.مِن جهته قدم رئيس لجنة المجموعات الرياضية قائد فريق دراجتي الجوف الكابتن رياض المهاوش كأس البطولة لوكيل إمارة منطقة الجوف، تقديراً لجهوده مع لجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة.// انتهى //00:10ت م0241