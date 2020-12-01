الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساقترب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، من التأهل إلى كأس آسيا 2021 بالصين بعد فوزه اليوم في الدوحة على المنتخب القطري بنتيجة 73 مقابل 67 في المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية.ويحتل أخضر السلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة وباتت فرصته في التأهل كبيرة، سواءً بصورة مباشرة أو ضمن أفضل الثوالث في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات في الصين، حيث فاز على المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بنتيجة 68ـ57، في اللقاء الذي جمعهما في شهر فبراير الماضي على صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.ويواجه المنتخب السعودي نظيره السوري في الجولة المقبلة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة وأصحاب المركز الثالث في جميع المجموعات الست، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات لبطولة آسيا التي ستشهد وجود أفضل 16 منتخباً.// انتهى //00:11ت م0242