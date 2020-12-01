واشنطن 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية،ة اليوم، تداولاته على انخفاض.فقد انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 16.72 نقطة، أو 0.46 في المئة ليغلق عند 3621.63 نقطة، كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 271.73 نقطة، أو 0.91 في المئة، إلى 29638.64 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بواقع 7.11 نقطة، أو 0.06 في المئة، إلى 12198.74 نقطة.// انتهى //00:35ت م0243