الأمم المتحدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما في ذلك في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، مشيراً إلى أن إيجاد عالم يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية هو هدف يستحق المكافحة من أجله.جاء ذلك في كلمة غوتيريش خلال الدورة الثالثة عشرة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت اليوم في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وشدد غوتيريش، على أن الاتفاقية لن تتحقق بشكل كامل بدون التصدي لما يواجهه ذوو الإعاقة من عقبات وظلم وتمييز، مبيناً أن كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر مهم للوفاء بالوعد الجوهري لأجندة 2030 للتنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أحد وراء ركب التقدم.// انتهى //01:14ت م0248