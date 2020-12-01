الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام والباور لفتنق المهندس أسامة بن عثمان الرميان الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المملكة للقوة لكمال الأجسام التي نظمها اتحاد اللعبة في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض على مدى ثلاثة أيام .وحقق اللاعب عدنان شراحيلي لقب بطل أبطال كمال الأجسام ، فيما نال علي القحطاني لقب بطل أبطال الفيزيكوجاءت النتائج في مختلف الفئات كالتالي:فئة الفيزيك طول تحت ١٧٠ سم:الأول: علي القحطانيالثاني : رمزي الشهيبالثالث : سلطان عبدالمنعمالرابع : عبدالرحمن هاشمالخامس: ناصر ناصرالسادس: عرفان حسينوفي فئة الفيزيك طول تحت ١٧٣ سم :الأول: ناهض العجيانالثاني : عبدالقادر محمدالثالث : صالح الصحبيالرابع : عتيق الدوسريالخامس : هادي محمودالسادس : مصطفى حمضهوفي فئة الفيزيك طول تحت ١٧٨ سم:الأول : زكريا الدقماقالثاني: أسامة المجليالثالث: سليمان عمرالرابع: عمر الصبهانيالخامس: ثامر الخميسالسادس: عمار مددينوفي فئة الفيزيك طول فوق ١٧٨ سم:الأول : محمد العاثميالثاني: أحمد المالكيالثالث: أحمد الطاسانالرابع : يزيد طاويالخامس: محمد عثمانالسادس: مبارك مبخوتوفي فئة المسكلر فيزيك:الأول : سلطان الشهريالثاني: عبدالعزيز مهندسالثالث: جمال عسيريالرابع: عبدالله الروشانالخامس: وليد موسىالسادس: بندر بخيتوفي وزن تحت ٧٠ كجم " كمال أجسام " :الأول : يوسف الدوسريالثاني: شريما مارادانالثالث: محمد آل درويشالرابع : أحمد مهديالخامس: نايف النمشانالسادس : ماجد الوصابيوفي وزن تحت ٨٠ كجم " كمال أجسام " :الأول : عبدالله آل سيفالثاني: مجاهد الشريفالثالث: أمجد الصادقالرابع: علي محمد بن عيدالخامس: محمد العوينالسادس: أحمد باخلعةوفي وزن تحت ٩٠ كجم " كمال أجسام " :الأول : عدنان شراحيليالثاني: محمد عطا اللهالثالث: جاسم درويشالرابع: نجم أبازيدالخامس: إبراهيم مطاعنالسادس: قصي آل رضوانوفي وزن فوق ٩٠ كجم " كمال أجسام " :الأول : فهد هزازيالثاني: تيسير آل خلفانالثالث : أحمد جربيالرابع: أحمد البهوتيالخامس: سلطان ريدانالسادس: شعيب الرشيد// انتهى //03:11ت م0253