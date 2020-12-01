القاهرة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 370 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بأن 122 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102718 حالة.وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم هو 115911 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6650 حالة وفاة.// انتهى //03:28ت م0254