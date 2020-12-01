سكاكا 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأطلع وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان على أعمال وتجهيزات المركز الإعلامي في أمانة منطقة الجوف، مشيداً بجهود وأداء المركز .وأشار آل سلطان إلى أهمية الرسائل الإعلامية والتوعوية لتحقيق الأهداف وتوفير المعلومات، متمنياً للقائمين على المركز مزيداً من التوفيق والسداد.جاء ذلك خلال زيارة آل سلطان للمركز يرافقه أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث اطلع وكيل الإمارة على أعمال المركز وما يتميز به من تجهيزات وتقنيات حديثة لتسريع وتجويد العمل في القطاع الإعلامي والمعلوماتي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، حيث حققت مواد المركز الإعلامي التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف حوالي 650 ألف مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.وأعد المركز الذي انطلقت أعماله في شهر فبراير المنصرم، 105 أخبار صحفية، كما تم نشر 139 تقريراً إعلاميا، إلى جانب 3 أفلام رسوم متحركة، و52 مقطع موشن جرافيك، و98 إنفوجرافيك.وقالت مديرة المركز الإعلامي بالأمانة منيرة بنت مبارك الودعاني، إن المركز يستهدف خدمة المستفيدين من خلال تقديم كافة المعلومات والأخبار حول المشروعات التنموية والخدمات والأعمال البلدية، من خلال مختلف النوافذ التي تشمل وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي وإيصال الرسائل والمعلومات لخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم.// انتهى //03:29ت م0255