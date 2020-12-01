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الثلاثاء 1442/4/16 هـ الموافق 2020/12/01 م واس
الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير الرياض يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية
الفيصل يلتقي مدير فرع الخارجية ويشيد بجهود الجمعيات الأهلية
تقرير حرائق جبال فيفاء على طاولة أمير جازان
سعود بن نايف: المؤسس أنشأ وقفاً ما زال نفعه قائماً إلى اليوم
أمير تبوك يلتقي القنصل الهندي وقائد حماية «البحر الأحمر»
أمير نجران: دعم القيادة لمنطقتنا يضاعف المسؤولية
سقوط صاروخ حوثي في محافظة صعدة
توافق بين «الوزراء» و«الشورى» في نظام مكافحة الاحتيال المالي
رئيس الشورى يبحث مع السفير المكسيكي العلاقات البرلمانية
أفغانستان تشيد بمحاربة "الشؤون الإسلامية" للتطرف
«حقوق الإنسان» تطلق مشروعاً لتعزيز حقوق السجناء
استمرار تراجع حالات كورونا النشطة في المملكة
ترمب يواصل الطعون.. وبايدن منهمك في تشكيل إدارته
البرلمان العربي يُدين مجزرة الحوثي في الحُديدة
مزاعم لمتمردي تيغراي بإسقاط طائرة إثيوبية
أشتية يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين
مرحلة جديدة للقاح "موديرنا"
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