الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير الرياض يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلاميةالفيصل يلتقي مدير فرع الخارجية ويشيد بجهود الجمعيات الأهليةتقرير حرائق جبال فيفاء على طاولة أمير جازانسعود بن نايف: المؤسس أنشأ وقفاً ما زال نفعه قائماً إلى اليومأمير تبوك يلتقي القنصل الهندي وقائد حماية «البحر الأحمر»أمير نجران: دعم القيادة لمنطقتنا يضاعف المسؤوليةسقوط صاروخ حوثي في محافظة صعدةتوافق بين «الوزراء» و«الشورى» في نظام مكافحة الاحتيال الماليرئيس الشورى يبحث مع السفير المكسيكي العلاقات البرلمانيةأفغانستان تشيد بمحاربة "الشؤون الإسلامية" للتطرف«حقوق الإنسان» تطلق مشروعاً لتعزيز حقوق السجناءاستمرار تراجع حالات كورونا النشطة في المملكةترمب يواصل الطعون.. وبايدن منهمك في تشكيل إدارتهالبرلمان العربي يُدين مجزرة الحوثي في الحُديدةمزاعم لمتمردي تيغراي بإسقاط طائرة إثيوبيةأشتية يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطينمرحلة جديدة للقاح "موديرنا"// يتبع //06:02ت م0003