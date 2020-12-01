وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( تعزيز حقوق الإنسان ) : حققت المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، إنجازات متميزة في مجال حقوق الإنسان، تمثلت في حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية؛ لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما احتوته برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 باعتبار الإنسان محوراً للتنمية المستدامة.وأكدت : وشهدت المملكة تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً بتوجيهات من القيادة الحكيمة، تضاف إلى ما تضمنته أنظمة المملكة من نصوص صريحة في هذا المجال، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، التي تحمي حقوق الإنسان مباشرة، والتي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان.وتابعت : وتم إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كلٌ في مجال اختصاصه.// يتبع //06:02ت م0005