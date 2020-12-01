رام الله 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 15 وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا، و1153 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأبرزت تأكيد منظمة التعاون الإسلامي دعمها الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، عددًا من المنازل والمنشئات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ بالسعي لدعوة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس، والوصول إلى حل شامل عبر تطبيق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، بما فيها حقه في العودة والتعويض وفق القرار "194".وأوردت صحف رام الله خبر اقتحام 25 مستوطنًا،، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه.ونشرت تأكيدات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة.وتحدثت الصحف عن تأكيدات ملك المغرب محمد السادس تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني ووقوفه الثابت معه، ودعمه الموصول لحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.ولفتت إلى تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية في السياسة المصرية، مشددًا على ثبات الموقف المصري تجاهها، ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية.وألقت صحف الثلاثاء الضوء على ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، إذ بلغ عدد الوفيات مليون و465 ألفا و309 وفيات، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 63 مليونًا و84 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 43 مليونًا و552 ألف مريض.// انتهى //09:34ت م0017