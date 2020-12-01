القاهرة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاته أمس مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتشديده على أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف وتكثيف الجهود العربية من أجل استئناف مفاوضات عملية السلام.وتحدثت عن تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه أمس مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني ، بالقاهرة على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين، ولأمن واستقرار الخليج العربي.وتطرقت إلى تنفيذ وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء التدريب المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة3 "، والذي تم تنفيذه بالمياه الإقليمية الروسية.وأشارت إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لجولة الإعادة على المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تضمنت فوز 110 مرشحين في 13 محافظة، وبنسبة مشاركة بلغت 01ر20% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين بتلك الدوائر.وسلطت الضوء على انطلاق الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي في مدينة طنجة المغربية لمحاولة حل الخلافات القائمة والتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ملف المناصب السيادية وتوزيعها الجغرافي.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 63 مليون حالة و نحو 5ر1 مليون وفاة، مبرزة تحذير مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية انطوني فاوتشي من حدوث طفرة في انتشار الوباء بأمريكا بعد عطلة عيد الشكر.// انتهى //09:52ت م0019