تبوك 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في اللقاء الأسبوعي بالقصر الحكومي بتبوك.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله-.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //09:53ت م0020