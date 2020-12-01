الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفيا أمس، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بحثا خلاله الترتيبات المتصلة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما تشهده جمهورية أثيوبيا من أحداث.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس، 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة وتعافي 33 حالة.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل والمنشآت في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.وعرجت على مطالبة الحكومة اليمنية أمس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين العزل في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.وسلطت الضوء على انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بمدينة طنجة المغربية .ونشرت صحف الثلاثاء إعلان السلطات الصومالية مقتل أكثر من 20 شخصًا بعد اشتباك مسلحون من حركة الشباب الإرهابية مع قرويين وقوات محلية وسط البلاد.وأخبرت عن إيفاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعددًا من كبار المسؤولين إلى الناصرية للتحاور مع المحتجين.وأولت صحف السودان اهتمامًا بتعهد مدير منظمة الصحة العالمية، أمس بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:57ت م0021