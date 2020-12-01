طوكيو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع ، مقتفية أثر مكاسب حققتها العقود الآجلة الأمريكية للأسهم بفضل تنامي التفاؤل بأن شركات كبرى لصناعة الأدوية ستطرح لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام.وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 1.34 في المئة، ليصل عند مستوى 26787.54 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، والذي بلغه في وقت سابق من الجلسة، فيما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.77 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1768.38 نقطة.// انتهى //10:03ت م0022