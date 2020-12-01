إسلام آباد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توقيع الجيش الباكستاني على مذكرة تفاهم مع الجيش الصيني لتعزيز التعاون الدفاعي بين الطرفين.واهتمت باتفاق باكستان والصين على مواصلة العمل على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك دون توقف لتشغيله بأسرع وقت ممكن.وتابعت صحف إسلام آباد وضع فيروس كورونا في باكستان، حيث تستمر الإصابات اليومية بالفيروس ضمن موجته الثانية الجارية حالياً في البلاد.وتناقلت أنباء حادث السير المأساوي الذي وقع أمس في إقليم البنجاب إثر اصطدام حافلتين وانفجار عبوة غاز في إحداهما ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من ثلاثين شخصًا.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تحرك باكستان لاستعادة حصة صادراتها في سوق أفغانستان.ونشرت أنباء مقتل 31 شخصًا معظمهم من قوات الأمن الأفغانية، وأصيب 24 آخرون جراء اعتداء انتحاري وقع بمحافظة غازني شرقي أفغانستان.وعرجت إلى حادث التمرد الذي وقع في أحد السجون بسريلانكا احتجاجًا على انتشار فيروس "كورونا" ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع في منطقة قرة باغ الأذربيجانية بعد تحريرها من أرمينيا، وطلب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في إعادة أسرى الحرب المحتجزين في أذربيجان إلى ديارهم.// انتهى //10:58ت م0033