الطائف 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء .من جانبه دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //11:10ت م0035