الرباط 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، موضوع الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، مبرزة تأكيد العاهل المغربي أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الحل الدائم والشامل بمنطقة الشرق الأوسط.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على انطلاق جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي في مدينة طنجة المغربية، لمحاولة حل الخلافات القائمة والتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ملف المناصب السيادية وتوزيعها الجغرافي.وتطرقت صحف المغرب إلى التظاهرات الواسعة التي شهدتها فرنسا للتعبير عن رفض المتظاهرين لمشروع قانون أمني ينتهك الحريات.ولفتت الانتباه إلى التخوفات التي تسود السودان من تفاقم أزمتها الاقتصادية، بسبب تداعيات التدفق الكثيف للاجئين الإثيوبيين على أراضيها نتيجة للقتال في إقليم تيجراي.وتابعت الصحف وضعية وباء كورونا عبر العالم، مبرزة أن حصيلة الإصابات الناجمة عن الفيروس تجاوزت 63 مليون حالة ونحو 5ر1 مليون وفاة.// انتهى //11:12ت م0036